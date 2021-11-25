Kural bozdular

En son Netflix'te yayınlanan 'Kuş Uçuşu' adlı yapımda rol alan Miray Daner, kural bozdu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu, yeni paylaşımlar yaptı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı ilk kez paylaştı. Daner'in gönderisine kalp emojisi eklemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görüldü.