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10 Mart 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 15:00:00

Kulakları hayatını kararttı

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Kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başlayan Hande Yener, zor günler yaşadığından bahsetti.

Kulak çınlaması rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başlayan Hande Yener, zor günler yaşadığından bahsetti. Rahatsızlığının ilk başlarında hiçbir şey duymadığını ve hayatının karardığını anlatan Yener, aldığı ilaçlarla kendisini daha iyi hissettiğini ifade etti. Şarkıcı, dedikosunu yapanlara da "Arkamdan konuşulanları da duyacağım ona göre'' diyerek gözdağı verdi.

Etiketler : kulak çınlaması hande yener kulak rahatsızlığı
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