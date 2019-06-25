Kriz atlatıldı

Evliliklerinde kriz çıktığı ortaya çıktıktan sonra bir süre ayrı kaldıklarını itiraf eden Akçıl, "Evin içinde mesajlaşarak konuşuyorduk” ifadelerini kullanmıştı. Yaşadıkları krizi atlatan ikili, önceki gün sosyal medyada aşk tazeledi. Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl’la olan fotoğrafını paylaşarak “Ruh eşim.. Kaderim. dedik birbirimize... Aşkınla.. sabrınla.. enerjinle.. Biz olabilme gücünle... Harika bir koca, mükemmel bir eş oldun. Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam ediyorsun. Asıl zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya.... Bir kez daha iyi ki seni seçmişim dedim.. iyi ki benim kocamsın dedim.. Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin. Şimdi seninleyken daha ben, daha çocuk daha kadın oluyorum” yorumunu yazdı.