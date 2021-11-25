Kriterim yok yaş 36

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan 'Annemizi Beklerken' dizisinin başrolünde yer alan Hande Doğandemir, özle hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Söylemezsem Olmaz'a konuşan Doğandemir, popçu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la birliktelik yaşadıkları haberlerini yalanladı. Oyuncu, "Hayatımda biri olursa ben size söylerim. Kriterim falan da yok artık. Yaşım 36 oldu. Kaan Yıldırım benim çok yakın arkadaşım. Yağız Bey de doğum gününe geldi. Yağız da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hayatımda biri olursa seve seve size söylerim" dedi.