Kral'ın kraliçesi aranıyor

Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' kitabından uyarlanan dizideki partneri için çalışmalar devam ediyor. Oyuncunun Kenan karakterine hayat vereceği yapımda kadın başrol oyuncusu için Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi'nin düşünüldüğü öğrenildi. Yapım firması ilk olarak Alice Müzikali'yle sevenlerinin karşısına çıkan Sarıkaya teklifte bulunacağı olumsuz yanıt alırlarsa Develi'nin kapısını çalacağı iddia edildi.