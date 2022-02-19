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19 Şubat 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 11:00:00

Kral olarak dönüyor

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Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, 'Kral Kaybederse' kitabından uyarlanan dizide başrol oynayacak.

Dijitalde yayınlanacak olan 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra 'Aşıklar Bayramı' adlı film çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir proje için kolları sıvadı. Oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' adlı kitabından uyarlanan dizide başrol oynayacak. OGM Pictures tarafından çekilecek yapımda oyuncu, bencil, sert ve kibirli Kenan karakterini canlandıracak. Öte yandan Tatlıtuğ için kadın oyuncu arayışına girildi. Yapım şirketi ilk olarak Beren Saat'e götürdü. Saat, rolü kabul ederse ikili 'Aşk-ı Memnu'dan sonra ilk kez bir projede bir araya gelmiş olacak.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ gülseren budayıcıoğlu kral kaybederse
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