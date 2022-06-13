Kozmik coşku

Hande Yener, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Konserin açılışını 'Sahte' şarkısıyla yapan Yener, seyircisini "Yağmur çamur dinlemeden geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün hep birlikte güneşi açtıralım'' sözleriyle selamladı. Neon yeşili bol kesim takım elbisesiyle dikkat çeken Yener, "Kıyafetimi kendim seçtim. Sahnede kıyafet çok önemli değil mi?'' diyerek seyircisini güldürdü. Kozmik enerji terapisine başladığını açıklayan Yener, şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.