Kozmetikten servet kazandı

Melis Sezen ve Caner Cindourk'la başrollerini paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Cansu Dere'nin şansı açıldı. Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson'la yeni bir aşka yelken açan oyuncu, bir ilk yenileme kozmetik markasının yüzü oldu. Dere, aşamadan 2 milyon lira alarak servetine servet kattı.