13 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 18:00:00
Kozmetikten servet kazandı
Melis Sezen ve Caner Cindourk'la başrollerini paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Cansu Dere'nin şansı açıldı.
Melis Sezen ve Caner Cindourk'la başrollerini paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Cansu Dere'nin şansı açıldı. Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın eski sevgilisi Miles Chamley-Watson'la yeni bir aşka yelken açan oyuncu, bir ilk yenileme kozmetik markasının yüzü oldu. Dere, aşamadan 2 milyon lira alarak servetine servet kattı.