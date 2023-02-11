Köylere yiyecek dağıtıyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin ilk günü yardım için Hatay'a gittiği ortaya çıktı. Uzun süredir ormanlık alanda bir evde yaşayan ve zor doğa koşullarına karşı eğitimli olan Çelikkol'un off-road aracıyla köy köy dolaşarak yardım götürdüğü öğrenildi. Çelikkol'un özellikle girilmeyen 30 köye girdiği ve arama kurtarma çalışmalarına da aktif olarak katıldığı bildirildi.

