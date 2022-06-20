Köy okulları için müzik zamanı

Dünyaca ünlü DJ Nick Curly ve Nodus, Türkiye'de köy okullarına destek olmak için özel bir organizasyon yapıyor. Türk NFT sanatçıları, DJ Nick Curly ve Nodus'un müzik çaldığı anlarda onların yanında NFT çizerek hem görsel hem müzik şöleni sunuyor. Bu organizasyonun satışından elde edilen gelirin yüzde 20'sini Türkiye köy okullarına destek olarak bağışlanacak.



Dünyaca ünlü DJ Nick Curly ve Nodus, birbirinden enerjik dans müzikleri eşliğinde eğlenen hem İstanbul hem de dünyadaki dinleyicileri ilk kez çığır açan yeni sanat formu NFT'lerin canlı yapımına şahit oldu. Türk NFT sanatçıların canlı olarak çizdikleri NFT eserleri, Houseyunite YouTube kanalında dünyada canlı yayınlanırken, Summit Investco, LLC USA tarafından seçilen yetenekli Türk artistler, DJ Nick Curly ve Nodus'un müzik çaldığı anlarda onların yanında NFT çizerek hem görsel hem müzik şöleni sunup bir devrimin başlangıcına imza attılar.