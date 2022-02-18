Kötü yoruma ateş püskürdü

Ekranlara veda eden Doktorlar dizisinde oynadığı 'Hande' karakteriyle adından söz ettiren Fulya Zenginer, sosyal medya hesabında takipçisinden gelen mesajı ifşa etti. Anne olmaya hazırlanan Zenginer, cilt bakımı yaptığı videoya, "Bir insan neden leke için dermatoloğa gidip lazer tedavisi olmaz. Bir de oyuncu olacak bunlar. İki tane güneş lekesi dert eden ben herhalde bu şekilde cildim olsa sinirden aynalara küserdim" yorumunda bulunan kişiye ateş püskürdü. Oyuncu, "Senin kalbin kötü; bunun kremle, ilaçla, lazerle geçeri yok. Allah şifa versin" diyerek cevap verdi.