VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD medyası işgal için yeni tarih verdi!
19 ilde sahte para operasyonu
PKK'nın sözde ikinci Kandil dediği Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal keyfi
FETÖ itirafçılarına 'Çözülmeyin' talimatı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın
Bakan Nebati'den önemli vergi ve kalkınma açıklaması
"Ukrayna'da Türk SİHA'ları konuşuluyor"
İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması:
22 sektörden milyonlarca dolarlık ihracat!
"Buna derhal son verilmeli"
Araba alacaklara müjde! Talep patlaması yaşanabilir
Avrupa ülkesinden sürpriz karar
SiHA'lara yerli ve milli optik sistem
Kravata iyi hal yok!
Elektrikte indirim!
"Korkunç şeyler göreceksiniz, hazır olun"
Meteoroloji bölge bölge uyardı!
Kötü yoruma ateş püskürdü
Ekranda olmayı özledim
Çocuklara alışveriş
Sete koşarak gidiyorum
Kazanıyorum harcıyorum
Aşk belgelendi
Ailem çiftçi olmamı istedi
18 Şubat 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 13:00:00

Kötü yoruma ateş püskürdü

ABONE OL

Ekranlara veda eden Doktorlar dizisinde oynadığı 'Hande' karakteriyle adından söz ettiren Fulya Zenginer, sosyal medya hesabında takipçisinden gelen mesajı ifşa etti.

Ekranlara veda eden Doktorlar dizisinde oynadığı 'Hande' karakteriyle adından söz ettiren Fulya Zenginer, sosyal medya hesabında takipçisinden gelen mesajı ifşa etti. Anne olmaya hazırlanan Zenginer, cilt bakımı yaptığı videoya, "Bir insan neden leke için dermatoloğa gidip lazer tedavisi olmaz. Bir de oyuncu olacak bunlar. İki tane güneş lekesi dert eden ben herhalde bu şekilde cildim olsa sinirden aynalara küserdim" yorumunda bulunan kişiye ateş püskürdü. Oyuncu, "Senin kalbin kötü; bunun kremle, ilaçla, lazerle geçeri yok. Allah şifa versin" diyerek cevap verdi.

Etiketler : Kötü yoruma ateş püskürdü Fulya Zenginer Anne olmaya hazırlanıyor
Anne-kızın alışveriş keyfi

Anne-kızın alışveriş keyfi
Göcek'te kızımı darp etti

Göcek'te kızımı darp etti
Emre'den bu sefer de zina davası

Emre'den bu sefer de zina davası
Ukraynalı güzelle klip

Ukraynalı güzelle klip
Beşiktaş filminde

Beşiktaş filminde
Sit-com'da yol alamadık

Sit-com'da yol alamadık
Ters köşe şarkı

Ters köşe şarkı
Alyans parmağında

Alyans parmağında
Kırık ayağa dijital formül

Kırık ayağa dijital formül

EN ÇOK OKUNAN HABERLER