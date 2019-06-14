Kötü reyting Başak'a yaradı

Önceki gün el ele İstinye’de görüntülenen ikili, hızlı hareketleriyle dikkat çekti. Bir giyim mağazasından sonra teknoloji marketine giren çift, 15 dakika süren alışverişlerinin ardından hızla uzaklaştılar. Yakışıklı oyuncu, kendisini fark eden hayranlarının fotoğraf isteğini ise geri çevirdi.