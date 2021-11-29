Kostüm Kore'den dans Ankara'dan

Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E., iki yılın ardından Türkiye'ye geldi. Squid Game kostümüyle sahneye çıkan grubun Erik Dalı performansı geceye damga vurdu.

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan dünyaca ünlü K-Pop müzik grubu A.C.E., önceki gün İstanbul'da unutulmaz bir konsere imza attı. Grup, Kore Kültür Merkezi'nin 10. yıl kutlamaları kapsamında Tim Show Center'da sahne aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını belirten A.C.E. üyeleri, üç saate yakın sahnede kaldı. Misafirleri Türkçe selamlayan A.C.E., dansları ve şovlarıyla, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Squid Game kostümleri giyerek seyirciye sürpriz yapan grup üyelerinin Erik Dalı şarkısıyla oynaması geceye damga vurdu. A.C.E.'nin oyun havası performansı sosyal medyada trend oldu. A.C.E üyeleri, konserin ardından hayranlarıyla buluştu ve 'Squid Game'de geçen geleneksel Güney Kore oyunlarını hayranlarıyla oynadı.