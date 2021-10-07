Korunma talebine ret

Deniz Akkaya, YouTube üzerinden kendisini canıyla, malıyla ve ailesiyle tehdit ettiği, iftira ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Sevda Giray, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Giray'ın tehdit ve hakaretleri nedeniyle can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Akkaya, bir de korunma talebinde bulundu. Mahkeme, Akkaya'nın korunma talebini taraflar arasında aile bağının bulunmadığı ve ısrarlı takibin olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Neslihan KESKİN