Koruma gerginliği

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23 Nisan 2022 Cumartesi 09:52:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 14:46:00

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Yaz aylarında nikâh masasına oturmaya hazırlanan popçu Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, Karaköy'de objektiflere yansıdı.

Yaz aylarında nikâh masasına oturmaya hazırlanan popçu Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, Karaköy'de objektiflere yansıdı. Çift, bir mekânda baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Gece sonu el ele ayrılan ikiliden Dinçerler'in koruması habercilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Ortaya çıkan görüntüden rahatsız olan Dinçerler, korumasını sert bir şekilde uyardı. Habercilerin sorularını yanıtsız bırakan Hadise ve Mehmet Dinçerler lüks araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttu.

Etiketler : Yaz ayları Hadise Mehmet Dinçerler
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