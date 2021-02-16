Koronayı yendi uçak fobisi başladı

Geçen ay koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi olan oyuncu Bahar Şahin'in, yaşadığı rahatsızlık sonrası uçak fobisi oluştu.

Kovid-19'u hafif atlatan Şahin, artık uçağa binmekten korktuğunu söyledi. Salgın nedeniyle kapalı alanlarda da çok fazla durmamaya gayret ettiğini ifade eden Bahar Şahin, uzun yolculuklarda dahi artık araba kullanıyor. Oyuncu en son Bodrum'a arabasıyla gitti.