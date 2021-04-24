Koronaya karşı serum takviyesi

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandığını açıklayan Kıvanç Tatlıtuğ, bağışıklık sistemini güçlendirmek için serum takviyesi yaptırdı. Oyuncu önceki gün Levent'te bulunan bir kliniğe gitti. Belli aralıklarla klinikte bağışıklık sistemini güçlendirmek için içinde vitaminlerin bulunduğu serumu alan Tatlıtuğ, işlemin ardından çıkış kapısında görüntülendi.



Recep ASLAN

