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19 Kasım 2020 Perşembe 16:54:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 16:54:00

Koronavirüse yakalanan İrem Derici sağlık durumu hakkında konuştu! 'Koku ve tat alamıyorum'

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Üç gün önce Kovid -19 testi pozitif çıkan İrem Derici, sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

Yaşadığı sürecin merak edildiğini söyleyen şarkıcı İrem Derici, kısa bir açıklama yapmak zorunda olduğunu anlattı. Testi pozitif çıktıktan sonra filyasyon ekibi tarafından getirilen ilaçları kullandığını söyleyen İrem Derici, 3 günde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: ‘’İlaçlarımı alarak tedavime başladım. 24 Kasım’a kadar karantinam devam edecek. Şükür ki hafif atlatıyorum. Tat ve koku yokluğu, kemik ağrısı, hafif öksürük ve yeni başlayan aşırı halsizlik dışında bir şeyim yok. En azından ateşim yok ve nefes problemi yaşamıyorum. En kısa zamanda negatif sonucumla, kafamda havlu, camdan röportaj veren halime döneceğim. Merak eden herkese teşekkürler.’’

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