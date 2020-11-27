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27 Kasım 2020 Cuma 15:37:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 15:06:00

Koronavirüse yakalanan Ceylan Ertem konuştu: Sağlıkçılarımız kanatsız melek

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Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran şarkıcı Ceylan Ertem, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastanedeki doktor ve hemşirelerin kendisine çok iyi davrandığını söyleyen Ceylan Ertem, "Hepsi kanatsız melek gibi davrandılar. Kibar, ilgili ve sabırlı. Zam, ödül, madalya! Ne varsa verilmeli. Dil uzatanların dilleri tutulsun" dedi.

Etiketler : Ceylan Ertem koronavirüs şarkıcı magazin
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