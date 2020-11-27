Ceylan Ertem konuştu: Sağlıkçılarımız kanatsız melek

Hastanedeki doktor ve hemşirelerin kendisine çok iyi davrandığını söyleyen Ceylan Ertem, "Hepsi kanatsız melek gibi davrandılar. Kibar, ilgili ve sabırlı. Zam, ödül, madalya! Ne varsa verilmeli. Dil uzatanların dilleri tutulsun" dedi.

