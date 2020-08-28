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28 Ağustos 2020 Cuma 14:13:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 14:54:00

Koronavirüs korkusuna kapılan Kıvanç Tatlıtuğ test yaptırdı, sonuç bekliyor

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Bodrum'da tatilini sürdüren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vaka sayılarının artmasıyla korkuya kapılıp en yakın özel hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdığı bildirildi.

Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs korkusuyla önceki akşam apar topar Bodrum'da özel bir hastaneye gitti. Vakaların artmasıyla panik yapan ve test yaptıran Tatlıtuğ'un test sonucunu beklediği öğrenildi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. Habertürk'ün haberine göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı. Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi. Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra hastaneye oyuncu Pelin Karahan da geldi. Ancak Karahan'ın hastaneye test için mi yoksa ziyaret için mi geldiği öğrenilemedi.

Tatlıtuğ daha önce de İstanbul'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. 36 yaşındaki Tatlıtuğ, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yapmıştı:

"Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün koronavirüs test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim..."

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