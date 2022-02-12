Korona olduğuna şükretti

Kısa süre önce koronavirüse yakalanan Birce Akalay, önceki gün objektiflere yansıdı. Eski sağlığına kavuştuğunu söyleyen Akalay, "Uzun bir süre evden hiç çıkmadım, kimseyle görüşmedim. Bir hastalığa bu kadar şükredeceğimi hiç düşünmemiştim. Kendime ve hayvanlarıma vakit ayırdım. Tek başıma geçirdiğim güzel bir zaman oldu" dedi.