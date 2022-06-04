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04 Haziran 2022 Cumartesi 14:37:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 14:37:00

Konserlerini erteledi

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Şarkıcı Sıla talihsiz bir kaza yaşadı. Yeni albümü 'Şarkıcı'yı müzikseverlerin beğenisine sunan Sıla, yaklaşık 20 gün önce düşerek kolunu taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşmuştu.

Şarkıcı Sıla talihsiz bir kaza yaşadı. Yeni albümü 'Şarkıcı'yı müzikseverlerin beğenisine sunan Sıla, yaklaşık 20 gün önce düşerek kolunu taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşmuştu. Şarkıcı, hastanede doktor kontrolünde yapılan muayene sonrası haziranda planlanan tüm konserlerini erteledi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından sevenlerine, "Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle... Yeni şarkılara nazarlık olsun diyelim" notunu yazdı.

Etiketler : şarkıcı sıla kaza konser iptali konser
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