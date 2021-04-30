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30 Nisan 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 12:00:00

Konserler Azerbaycan'da

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Pandemi nedeniyle Türkiye'de sahne alamayan birçok sanatçı ve müzisyen, rotasını Azerbaycan'a çevirdi.

Pandemi nedeniyle Türkiye'de sahne alamayan birçok sanatçı ve müzisyen, rotasını Azerbaycan'a çevirdi. Bunlardan biri de Deha Bilimlier oldu. Şarkıcı Chilai Bakü'de sahne aldı. Bilimlier, ''Burada yaptığım sahnelerden elde ettiğimiz gelirlerin büyük bir bölümünü pandemi dolayısıyla geçim sıkıntısı yaşayan müzik emekçilerine ulaştırıyoruz. Elbette herkese yetişemiyoruz '' dedi.

Etiketler : pandemi koronavirüs azerbaycan konser
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