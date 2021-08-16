Konserine otostop çekerek yetişti

Hande Yener, aşırı trafik yüzünden konserine yetişmek için otostop çekti. Popçu Hande Yener, önceki akşam İzmir'de sevenleriyle buluştu. Trafik yüzünden konserine geç kalan şarkıcı, çareyi otostop çekmekte buldu.

Bir gencin motosikletine binen Yener, o anları sosyal medya hesabında, "İzmir'de inanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çekip motorla kendimi bıraktırdım" diyerek paylaştı. Seda Sayan, Yener'e "Bacım kask taksaydın Allah esirgesin" yazınca şarkıcı da, "Çok yavaş gittik trafik açılınca kendi arabama geçtim" yanıtını verdi.