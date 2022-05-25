Konser maratonu

3 yıl aradan sonra 'Sen Aşk Mısın?' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sunan Hülya Avşar, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Avşar kızı, İstinyepark'ta mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Yakın zamanda yoğun konser programına başlayacağını söyleyen Avşar, "Kıbrıs, Almanya ve Batum olmak üzere birçok yere konsere gideceğim, maraton başlıyor" dedi.