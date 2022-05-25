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25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:00:00

Konser maratonu

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3 yıl aradan sonra 'Sen Aşk Mısın?' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sunan Hülya Avşar, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı.

3 yıl aradan sonra 'Sen Aşk Mısın?' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sunan Hülya Avşar, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Avşar kızı, İstinyepark'ta mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Yakın zamanda yoğun konser programına başlayacağını söyleyen Avşar, "Kıbrıs, Almanya ve Batum olmak üzere birçok yere konsere gideceğim, maraton başlıyor" dedi.

Etiketler : Konser maratonu Sen Aşk Mısın? Avşar kızı İstinyepark
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