Konser maratonu

Edis, sevenleriyle buluştu. Popçu, Türkiye turnesi kapsamında Kayseri Erciyes Kültür Merkezi ve Ankara'da konser verdi. Edis, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Popçu, dijital sahne dekoru, dansçılarıyla birlikte yaptığı sahne şovu ve enerjisiyle hem müzikal, hem de görsel şovlarıyla dikkat çekti. Edis, Ankara konserinde kendisini bekleyen hayranlarını kırmayarak, yanlarına giderek onlarla fotoğraf çektirdi.