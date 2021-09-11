Konser heyecanı

Popçu Ziynet Sali, Vadi Açıkhava'da vereceği konser öncesi provalarda görüntülendi. Pandemi nedeniyle 1.5 senedir sevenlerinden ayrı kaldığını vurgulayan Sali, "Şimdi sahnelere geri döndük. Mutluyum. İçimde garip bir heyecan var. Vadi Açıkhava'da bu yılki ilk konserime çıkacağım" dedi. Elinde altın rengi mikrofonuyla dikkat çeken şarkıcı, "Bir altın, bir gümüş, bir siyah ve bir de beyaz mikrofonum var. Benim için farketmez, her mikrofonla şarkı söylerim" dedi.

