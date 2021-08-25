Konser geliri afetzedelere

Pandemi yasaklarının hafifletilmesiyle konser maratonuna hız veren şarkıcı Tuğba Yurt, önceki akşam Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Şarkıcı seslendirdiği parçalarla kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti yaşattı. Yurt'un, konserlerden elde edilen geliri ise, ülkede yaşanan felaketlerde ihtiyacı olan ailelere yardımcı olmak adına kullanacağı öğrenildi. Tuğba Yurt, bu hareketi ile bir kez daha gönülleri fethetti.