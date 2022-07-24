Konser değil terapi

Özcan Deniz Bodrum Yalıkavak Günay Restaurant'ta sahne aldı. Uzun yılların ardından İlk kez çıktığı sahnesinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Deniz, ''30 yıldır sizlerle birlikteyim unutulmaz şarkıları hep birlikte okuyalım, bu geceyi bir terapi olarak görebilirsiniz, herkesin deşarj olmaya ihtiyacı var. Bu gece hepimiz şarkılarla bütün dertlerden kurtulacağız'' dedi. Deniz yoğun istek üzerine 5 Ağustos'ta da sahne alacak.