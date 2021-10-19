Konakta zeytin hasadı

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, Ayvalık'ta aldığı Yeniçarohori Konağı'nda organik tarıma merak sardı. Tarihi evini restoren ettiren oyuncu, bahçesinde de sebze ve meyve yetiştiriyor. Biricik, evinin yanında bulunan zeytin ağacından zeytin topladı. O anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan oyuncu altına, "Küçük zeytin ağacımızdan erken hasatımızı yaptık" notunu yazdı.