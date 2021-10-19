VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı
Afrika'daki dörtlü zirve sonrası bildiri: Terörle mücadele vurgusu
AB Komisyonu: Türkiye kilit önemde ortak olmaya devam etmekte
ABD'de alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı
IMF: Afganistan ekonomisi yüzde 30 daralabilir
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde
Antwerp-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye karşıtı bildiriye sert tepki!
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı
Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı
Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı
Başkan Erdoğan: 3 ülkeye aşı bağışında bulunacağız
TÜGVA'dan yönetici ve çalışanlarıyla ilgili çirkin iftiralara tepki
Polisi metrelerce sürüklemişti... CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı
"Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor"
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz çıkışı!
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni tacizden kovuldu
Enerji krizinden çıkmak için Türkiye'yi seçtiler!
Lakerda 2 kiloluk kavanozlarda 400 liraya satışa çıktı
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
8 bin yıl öncesine ait! Yassıtepe höyüklerindeki kazıda bulundu
Fransız tarihçi uyardı! "Macron'un Türkiye takıntısı hata yaptırıyor"
Camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19 Ekim 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 12:30:00

Konakta zeytin hasadı

ABONE OL

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, Ayvalık'ta aldığı Yeniçarohori Konağı'nda organik tarıma merak sardı.

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, Ayvalık'ta aldığı Yeniçarohori Konağı'nda organik tarıma merak sardı. Tarihi evini restoren ettiren oyuncu, bahçesinde de sebze ve meyve yetiştiriyor. Biricik, evinin yanında bulunan zeytin ağacından zeytin topladı. O anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan oyuncu altına, "Küçük zeytin ağacımızdan erken hasatımızı yaptık" notunu yazdı.

Etiketler : Konakta zeytin hasadı Camdaki Kız Burcu Biricik Ayvalık Yeniçarohori Konağı
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Sevgiliye doğum günü partisi

Sevgiliye doğum günü partisi
Ev itirafı!

Ev itirafı!
Kurallarını yıktı!

Kurallarını yıktı!
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Hayvansever Sinem

Hayvansever Sinem
Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı

Cilt ve saç bakımı sırlarını paylaştı
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok
Şiir duygu ister

Şiir duygu ister

EN ÇOK OKUNAN HABERLER