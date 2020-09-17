Komşusunu darp eden Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye geldi
Komşusunu darp eden ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye geldi. Sezai'nin avukatı yaptığı açıklamada 'Müvekkilim konuşmama kararı almıştır' dedi.
İstanbul Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olayın ardından kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
İncir Reçeli filmi ve İsyan şarkısıyla adını duyuran şarkıcının darp ettiği Hüseyin Meriç'in dünkü açıklamasının ardından Halil Sezai de Twitter hesabından ilk açıklamayı yaptı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da Hüseyin Meriç'e saldıran şarkıcıyı ifadeye çağırdı.
Gelişmelerin ardından tekrar çağırılan Sezai, ifade vermek üzere adliyeye giriş yaptı.
KONUŞMAMA KARARI ALDI
Sezai bugün avukatı aracılığıyla yeni bir açıklama yaptı: Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz. Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır. (NTV)
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