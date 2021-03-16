Komediyi bitirmesinler

'Oflu Hoca filmleriyle tanınan oyuncu Çetin Altay, kızı Meryem ile parkta eğlendi. Haziran ayında Oflu Hoca serilerine devam edeceklerini ifade eden Altay, "İki senaryo var biri Trakya'da biri Trabzon'da geçiyor" dedi. Pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapalı olmasına dem vuran Altay, "Sinemayı bitirmesinler. Yine eskisi gibi olsun, virüsle nasıl baş edilecekse edilsin, aşılar çıktı, iğneler var" dedi.

Recep ASLAN

