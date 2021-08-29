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29 Ağustos 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 12:30:00

Klip için rota Avrupa

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Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu'da görüntülendi.

Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu'da görüntülendi. Yakın zamanda klip çalışması için yurt dışına çıkacağını söyleyen Tilki, "Aslında biz klip çekimini Londra'da yapmak istiyorduk. Fakat orada 14 günlük karantina süresi bize zaman kaybettireceği için bizde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çekim yapacağız" dedi. Kış aylarında tekrar yabancı şarkı çalışması olacağını söyleyen Tilki, "Kış aylarına doğru yabancı şarkı çalışmamız olacak, sonrasında ise yeniden Türkçe şarkımızı dinleyicilerle buluşturacağız" dedi.

Etiketler : Aleyna Tilki Zorlu yurt dışı
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