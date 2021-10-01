Klip elbisesini perde yaptı

Klip elbisesini perde yaptı

Şarkıcı Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni teklisi "Tam 12'den" şarkısına klip çekti. Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen klipte, ünlü tasarımcı Murat Aytulum tarafından hiç dikiş kullanılmadan hazırlanan elbise, Karaca'nın üzerine iğnelerle sabitlendi. Klip bitiminde, elbiseye perde ruleti taktıran sanatçı artık elbiseyi evinde perde olarak kullanıyor.