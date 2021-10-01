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01 Ekim 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 11:00:00

Klip elbisesini perde yaptı

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Şarkıcı Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni teklisi "Tam 12'den" şarkısına klip çekti.

Şarkıcı Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni teklisi "Tam 12'den" şarkısına klip çekti. Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen klipte, ünlü tasarımcı Murat Aytulum tarafından hiç dikiş kullanılmadan hazırlanan elbise, Karaca'nın üzerine iğnelerle sabitlendi. Klip bitiminde, elbiseye perde ruleti taktıran sanatçı artık elbiseyi evinde perde olarak kullanıyor.

Etiketler : Klip elbisesi Şarkıcı Reyhan Karaca Tam 12 Murat Aytulum
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