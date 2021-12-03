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03 Aralık 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 13:30:00

Klip aşıkları!

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'Yargı' dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın seneler önce bir klipte rol aldığı ortaya çıktı.

'Yargı' dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı'nın seneler önce bir klipte rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncu, 2009 yılında Gökçe'nin 'Anladım ki' şarkısında kamera karşısına geçmiş. Kirazcı'nın görüntüleri hayranlarında şaşkınlık yarattı. Genç oyuncunun sevgilisi Pınar Deniz'in de yıllar önce Murat Dalkılıç'ın klibinde oynadığı ortaya çıkmıştı.

Etiketler : Klip aşıkları Yargı Pınar Deniz Gökçe Anladım ki
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