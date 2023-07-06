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06 Temmuz 2023 Perşembe 07:39:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 07:39:00

Klasik arabasını klibinde kullandı

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Müzisyen Emre Altuğ yeni teklisi 'Yanabilir Her Şey'le yazı karşıladı. Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'a ait olan şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran üstlendi.

Müzisyen Emre Altuğ yeni teklisi 'Yanabilir Her Şey'le yazı karşıladı. Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran'a ait olan şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran üstlendi. Altuğ'un teklisinin klibi Şile'de çekildi. Altuğ'un 1974 model International marka, çift kabin kamyonetinin kullanıldığı klipte üç genç sokak müzisyeni sanatçıya eşlik etti. Altuğ'un teklisi dijital müzik platformu listelerinde yerini aldı.

Etiketler : Klasik araba Emre Altuğ Yanabilir Her Şey
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