Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde oynayan Murat Ünalmış, Aysel Gürel'in doğum gününde usta söz yazarı ve bestecinin Sezen Aksu şarkılarına can verdi. Set arasında klarnet çalan Ünülmış, önce 'Firuze' ardından 'Sen Ağlama' şarkısını çaldı. Ünalmış takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

