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10 Şubat 2021 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 13:26:00

Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı

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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde oynayan Murat Ünalmış, Aysel Gürel'in doğum gününde usta söz yazarı ve bestecinin Sezen Aksu şarkılarına can verdi.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde oynayan Murat Ünalmış, Aysel Gürel'in doğum gününde usta söz yazarı ve bestecinin Sezen Aksu şarkılarına can verdi. Set arasında klarnet çalan Ünülmış, önce 'Firuze' ardından 'Sen Ağlama' şarkısını çaldı. Ünalmış takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Etiketler : Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış Aysel Gürel
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