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28 Aralık 2020 Pazartesi 23:36:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:49:00

Klarnetin ustası Mustafa Kandıralı'ya veda

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Klarnetin ustası Mustafa Kandıralı vefat etti.

Bir süredir yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı (90) vefat etti. Kandıralı’nın cenazesi, dün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Etiketler : Mustafa Kandıralı klarnet sanatçısı vefat
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