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12 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00

Kızlarına kavuştu

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TRT'nin 'Seksenler' dizisinde rol alan eski futbolcu Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Demirel, yurda döndü.

TRT'nin 'Seksenler' dizisinde rol alan eski futbolcu Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Demirel, yurda döndü. Oyuncu, ilk kez kızlarını ve eşini yanına almayarak tek başına tatile çıkmıştı. Demirel, Avusturya'daki detoks merkezinde kampa girerek 3 kilo vermişti. İstanbul'a dönen Demirel soluğu kızlarının yanında aldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından çocuğu Yeda'yla fotoğrafını paylaştı.

Etiketler : Kızlarına kavuştu Zeynep Demirel Seksenler
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