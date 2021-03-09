Kızların hayalleri için söyledi

Zeynep Bastık, marka elçisi olduğu Elidor'un, Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Kendi Yolumuzda" projesine yeni şarkısıyla Destek verdi. Genç kızların hayallerini gerçekleştirmesi için yapılan projede dalga sörfü milli sporcusu Aleyna Hadımoğlu ve hukuk fakültesi öğrencisi Emine Yiğci ile kamera karşısına geçen Bastık, ''Ben de en iyi bildiğim dilde müziğimle katkı sağladım'' diye konuştu.

