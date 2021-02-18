Kızıyla düet için şarkı yazıyor

Pandemi dönemi boyunca müzik çalışmalarına aralıksız devam eden Tarkan, ilerleyen yıllarda sürpriz bir çalışmayla dinleyicilerini şaşırtmaya hazırlanıyor. Sanatçı, dünyaca ünlü şarkıcı Pink'in 9 yaşındaki kızıyla birlikte seslendirdikleri 'Cover Me In Sunshine' şarkısından ilham aldı. Pink'in huzur ve mutluluk arayışını anlatan şarkısını ve kızıyla olan düetini beğenen Tarkan, ileride kızı Liya ile doğa üzerine farkındalık yaratmak için şarkı sözü yazmaya başladı. 2 yaşındaki kızının büyümesiyle hayalindeki projesini hayata geçirmek isteyen Tarkan, böylelikle yeni jenerasyonu da yakalamak istiyor. Bilgen BÜLBÜL

