Kızının adı Ela olacak

Bir süredir pilotaj eğitimi alan Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses ile Yeniköy'de görüntülendi. İkinci kez anne – baba olmaya hazırlanan Erdim ailesi, bir mekânda ailecek yemek yedi. 14 haftalık hamile olan Seda Erdim, doğacak olan kızlarının ismini açıkladı. Erdim, "Kardeşimin ismi de Ela olacak" dedi. İkinci kez kız babası olacağı için mutlu olduğunu belirten Ümit Erdim, "Tecrübeliyiz bu konuda kız babası ve annesi olacağız. Dünyayı kız babaları kurtaracak" dedi.