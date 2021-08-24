Kızına mektup yazdı

Tülin Şahin'in kızımı kaçırmak istiyor dediği, çocuğunun babası Pedro De Noronha 'Siena için Adalet' hesabı açarak kızına sosyal medyadan mektup yazdı.

Tülin Şahin ile eski sevgilisi Portekizli Pedro De Noronha'nın kızları Siena Leyla yüzünden aralarında yaşanan gerginlik bitmek bilmiyor. Haziran ayından beri kızını göremediğini açıklayan Pedro De Noronha 'Siena için adalet' adlı bir sayfa açtı ve kızına mektup yazarak Şahin'i bombaladı. İşte o sözler: "Canım bebeğim Siena, sana açık şekilde anlatmam gereken bazı gerçekler var. Annenin etrafındaki herkes şu anda fazla iş yapamadığını ve şöhretini muhafaza etmek için yanıp tutuştuğunu biliyor. Maalesef bu yüzden de yalan söylemekten ve seni kullanmaktan çekinmiyor. Haziran 2020'de ayrılmamızdan bu yana geçen süreçte ise baban annene her ay aksatmadan Türkiye'de oldukça geniş bir aileyi geçindirebilecek oranda ödemeler gerçekleştirdi. Üstüne üstlük, annenin iddialarının aksine, benim söylediklerimin belgeler, banka dekontları, mektuplar ve güvenilir şahitlere dayanan ispatları mevcut.

YALANLAR BENİ SENDEN AYIRAMAZ



Seni çok seviyorum Siena, yalanlar beni senden ayırmaya ve hayatında var olma mücadelemden vazgeçmeye yöneltemez. Bu yalanların tek sonucu, babayı kamuoyu önünde annenin egosu, güvensizlikleri, öfkesi ve tatminsizlikleri hakkında konuşmaya mecbur bırakması oldu."