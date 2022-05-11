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11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:49:00

Kızımın oyuncu olmasını istemem

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Teşkilat'ın 'Mete Başkanı' Mesut Akusta kızı Berfin'in kendisi gibi oyuncu olmasını istemediğini söyledi.

Teşkilat'ın 'Mete Başkanı' Mesut Akusta kızı Berfin'in kendisi gibi oyuncu olmasını istemediğini söyledi. Akusta, "Berfin Cano ne istediğine kendisi karar verecek. Yapılacak iş değil, çalışma şartları da zor" dedi.

En son TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alan oyuncu Mesut Akusta eşi Şafak Özbir ve kızı Berfin Cano ile birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı. Oyuncu, kızıyla gün boyu çocuklar gibi eğlendi. Minik Berfin Cano Akusta ise anne ve babasının fotoğraflarını çekti. Geçtiğimiz yıl Ankara'da evinde beyin kanaması geçirerek ameliyat olan ve zor günler geçiren Akusta, habercilerle sohbet etti. Kızının kendisi gibi oyuncu olmasını istemediğini belirten Akusta, "Berfin Cano ne istediğine kendisi karar verecek. Zor bir sektör, ben istemem oyuncu olmasını. Kadınlar için daha da zor. Yapılacak iş değil, çalışma şartları da zor" dedi. Akusta, çok yorulduğunu ve dinlenmek istediğini de sözlerine ekledi. Oyuncu, "Bu yetenek işi, okulla olacak bir iş değil. Okuldan tabii ki eğitimini alırsın ama bu başka bir yetenek işi. Artık dinlenmeye ihtiyacım var. Zor bir meslek, sabır isteyen bir iş. Oyuncunun emeklisi de olmuyor" dedi.

Etiketler : Teşkilat Berfin Cano Mesut Akusta
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