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20 Aralık 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 14:30:00

Kızımın maskarası olurum

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Tarkan, 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında da çiftin kızları Liya dünyaya gelmişti.

Tarkan, 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında da çiftin kızları Liya dünyaya gelmişti. Pandemi süresince sahnelerden uzak olan ve vaktinin tamamını ailesiyle geçiren Tarkan, ev hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Şarkıcı, Liya ile oyun oynadığı anları "Tütüler, maskeler filan... Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın. Olsun, kızımın mutluluğu için maskarası da olurum icabında'' notuyla paylaştı.

Etiketler : Kızımın maskarası olurum Pınar Tevetoğlu Liya
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