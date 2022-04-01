Kızımı göstermiyor

Oyuncu Pelin Batu'nun, psikolojik baskı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı doktor eşi Macit Bitargil, çocuğunu göremediği gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Bitargil, dilekçesinde "Her zaman çocuğuma karşı iyi bir baba oldum. Çocuğumla sağlıklı iletişim kurabilmek için mahkemenizden, baba ile çocuk arasında kişisel ilişki tesisinin sağlanmasını istiyorum" dedi. n Neslihan KESKİN