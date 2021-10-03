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Kızım kurallara uyuyor!
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03 Ekim 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 12:30:00

Kızım kurallara uyuyor!

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Model Nefise Karatay, bir davete katıldı. Kızı Maya'nın okula başladığını söyleyen Karatay, "Kızımla müthiş bir ilişkimiz var.

Model Nefise Karatay, bir davete katıldı. Kızı Maya'nın okula başladığını söyleyen Karatay, "Kızımla müthiş bir ilişkimiz var. Bu sene ilkokul 1'e başladı. Yıllar nasıl hızlı geçiyor, inanamıyorum. Okulunu seviyor. Her gün ben götürüp getiriyorum" dedi. Kızı Maya'ya kurallar koyduğunu söyleyen Karatay, "Ben disiplinli bir anneyim, evimizde her şeyin bir saati var. Maya da Başak burcu ve kurallara uyan bir çocuk" dedi.

Etiketler : Kızım kurallara uyuyor Model Nefise Karatay Kızı Maya
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