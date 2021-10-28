Kızım flört yaşayamaz

İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkücü, 2. Sayfa adlı programda, 'Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım' deyince sosyal medya tarafından topa tutuldu. Yıldızhan, günümüzde gençlerin sık flört ettiğini ve bunu yanlış bulduğunu ifade ederek kızlarının flört etmesine asla müsaade etmediğini, eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu söyledi. Türkücü, "Onların bir eş seçme şansı yok. Karşıma eş getirme şansı yok. Ben seçmeyeceğim tabii ki, mutlaka aileler görüşür. Bu böyle bilinir. Benim kızım öyle flört falan yaşayamaz. Bombaysa al söylüyorum... Böyle yani. Ben böyle doğru buluyorum. Birbirlerini tanıyacaklar tabii ama flörtün bir sınırı vardır. Benim de o sınırım var" dedi.