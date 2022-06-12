Kızı olacak

38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor'da top koşturan milli futbolcu Yusuf Erdoğan, yeniden babalık heyecanı yaşıyor. Erdoğan'ın eşi Ürün Özdemir'in ikinci çocuklarına hamile olduğu ortaya çıktı. Ulus adında bir erkek evlatları olan çiften Erdoğan, sosyal medya hesabından eşinin hamile olduğunu duyurdu. Futbolcu eşiyle fotoğrafının altına, "Az kaldı, seni bekliyoruz kızım" notunu düştü.