Kızı olacak

90'lı yıllarda ekrana gelen 'Bücür Cadı' dizisiyle tanınan Merve Erdoğan, annelik heyecanı yaşıyor. İlk çocuğuna hamile olan Erdoğan, sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Eşi Mert Carim ile fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Bebeğimizin cinsiyeti belli oldu. Allah'ın iziyle bir kızımız olacak" dedikten sonra, "Sizlerden aklınıza gelen, sevdiğimiz kız bebek isimlerini yoruma yazmanızı ve bize bu seçimimizde yardımcı olmanızı rica edeceğim. Hadi miniğimizin adını beraber seçelim" diyerek isim yardımı çağrısı yaptı.

